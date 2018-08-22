Scania представила весь свой модельный ряд 2019 года

Тест-драйвы Scania провела в реальных условиях под Архангельском, потому что именно там находится самоый обширный лесопромышленный комплекс на северо-западе нашей страны, где сама природа бросает вызов технике.

Scania привезла на тест-драйвы три седельных тягача S500, G440 и G500, самосвал P440 и три лесовоза. Все продемонстрированные машины созданы для экстремальных условий эксплуатации: они способны возить тяжелые грузы, например поваленный лес, по жесткому бездорожью.

Все они полноприводные и оснащены мощной дизельной рядной «шестеркой» с максимальным крутящим моментом 2550 Нм. Эти «гиганты» в подобной комплектации уже поработали на лесовозных дорогах в Архангельской и Вологодской областях и в Республике Коми и неплохо себя зарекомендовали.