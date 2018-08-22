В России стартовало производство нового KIA Cerato

Моторная гамма модели для российских потребителей будет представлена двумя, уже знакомыми нам бензиновыми «атмосферниками»: двигателем объемом 1,6 л и мощностью 128 л. с. и двухлитровым агрегатом мощностью 150 «лошадей». Первый сочетается как шестиступенчатой механической коробкой передач, так и шестидиапазонным «автоматом», а более мощный мотор работает в паре только с АКП.

Российская премьера новой KIA Cerato пройдет в рамках Московского международного автосалона. При этом автомобиль обещает появиться в дилерских центрах уже до конца сентября. О комплектациях и ценах производитель сообщит ближе к началу продаж.

Надо отметить, что актуальный сегодня седан второго поколения представлен у нас в четырех комплектациях Comfort, Luxe, Prestige и Premium. Прайс на самую младшую из них стартует от 979 900 рублей.