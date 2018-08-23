Hyundai готовит «убийцу» Toyota Land Cruiser 200

Как ожидается, новый внедорожник от Hyundai увидит свет лишь в следующем десятилетии, и потому информации о нем на сегодняшний день крайне мало. Известно, что в модельном ряду он займет самую высокую ступеньку — «проходимец» будет больше и дороже, чем семиместный кроссовер Palisade, премьера которого состоится во второй половине следующего года.

По слухам, новую модель могут вооружить 3,3-литровым V6 с наддувом от «горячего» KIA Stinger или 5,0-литровым V8, позаимствованным у седана Genesis G90. Получит ли внедорожник рамную конструкцию, как Toyota Land Cruiser 200 и прочие «вездеходы», или же его построят на базе какого-либо кроссовера — пока неясно. Вероятно, все подробности представители Hyundai раскроют позже.

По данным зарубежных СМИ, в список ключевых рынков, на которые ориентирована новинка, входят Австралия, Ближний Восток и Соединенные Штаты. Доберется ли она до нашей страны страны, сказать сложно. Однако учитывая тот факт, что кроссоверы и внедорожники пользуются у россиян достаточно высокой популярностью, можно предположить, что новую модель корейцы привезут и к нам. Как говорится, время покажет.