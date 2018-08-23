Hyundai представила обновленный седан Elantra

Компания Hyundai официально показала обновленную Elantra, правда, автомобиль пока представлен только для американского рынка. В результате фейслифтинга модель обрела новый внешний вид, а также большое количество электронных систем безопасности. Для жителей Соединенных Штатов седан 2019 модельного года будет доступен уже осенью.
Внешне свежая Elantra значительно отличается от дорестайлинговой версии: модель получила переработанную фальшрадиаторную решетку, новую оптику, оригинальную выштамповку на капоте, иные бамперы и заднюю часть с полностью пересмотренным дизайном.
Глядя на обновленный седан, создается впечатление, что художники создали внешность автомобиля из переплетений острых углов и треугольников, в форме которых исполнены передние фары и противотуманные огни. Довершают образ оригинальные колесные диски диаметром 16 и 17 дюймов.
Среди низменений в салоне можно выделить инновационную мультимедийную систему с восьмидюймовым сенсорным экраном, беспроводной зарядкой для смартфона и восьмиканальным аудиопроигрывателем.
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
В подкапотном пространстве изменений не произошло: автомобиль будет доступен с двумя вариантами бензиновых моторов на выбор — с двухлитровым 147-сильными двигателем и с агрегатом объемом 1,4 л мощностью 128 л. с., сообщает издание Motor1.
В США модель предложат в семи комплектациях: SE, SEL, Value Edition, Limited, Eco и Sport. А о ценнике на новинку пока информация отсутствует. В России стоимость авто текущей версии стартует от 984 000 рублей.