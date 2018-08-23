Hyundai представила обновленный седан Elantra

Внешне свежая Elantra значительно отличается от дорестайлинговой версии: модель получила переработанную фальшрадиаторную решетку, новую оптику, оригинальную выштамповку на капоте, иные бамперы и заднюю часть с полностью пересмотренным дизайном.

Глядя на обновленный седан, создается впечатление, что художники создали внешность автомобиля из переплетений острых углов и треугольников, в форме которых исполнены передние фары и противотуманные огни. Довершают образ оригинальные колесные диски диаметром 16 и 17 дюймов.

Среди низменений в салоне можно выделить инновационную мультимедийную систему с восьмидюймовым сенсорным экраном, беспроводной зарядкой для смартфона и восьмиканальным аудиопроигрывателем.