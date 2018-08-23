Когда обновленный Mitsubishi L200 приедет в Россию

Столь стремительному росту популярности марки Mitsubishi в России способствовали все модели, представленные на рынке. Свою лепту внес и кроссовер Eclipse Cross, заказы на который начали принимать лишь в конце апреля текущего года — за эти несколько месяцев дилеры реализовали 982 машины. Ошеломляющую динамику продемонтрировал внедорожник Pajero Sport, прибавивший в продажах 321% (в абсолютных цифрах — 4748 экземпляров в различных комплектация). Эту модель представители компании называют самой прогрессирующей.

По сравнению с результатами 2017 года заметно подросли продажи пикапа Mitsubishi L200. В январе-июле в пользу этих грузовичков сделали выбор 1759 человек а это в три раза больше, нежели годом ранее. К слову сказать, L200 — это самый популярный зарубежный пикап, который в абсолютном рейтинге проигрывает разве что УАЗу. И хотя говорить о появлении обновленной версии модели пока преждевременно, да и сами представители компании уходят от ответа на этот вопрос, по всем признакам мы сможем увидеть рестайлинговую «двухсотку» уже в ноябре.