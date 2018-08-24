Названы самые популярные малолитражки в России

За прошедший месяц в России было куплено 313 малолитражных «корейцев» — россияне потратили на них 214 млн. рублей. Сегодня этот субкомпактный авто предлагается у нас минимум за 510 910 целковых в двух модификациях с литровым мотором мощностью 67 л. с. и 84-сильным двигателем объемом 1,2 л.

Второе место в рейтинге досталось smart forfour: «малыши» приглянулись 32 покупателям, которые не пожалели на них 42,6 млн. «деревянных». Тройку лидеров замыкает другой «немец», поменьше — smart fortwo. На 14 автомобилей, рассчитанных на водителя и пассажира, за месяц россияне потратили 18,3 млн. «целковых».

Надо отметить, что за это время дилерам удалось реализовать и три экземпляра Renault Twizy — одноместного электрокара с оригинальным дизайном. Мощность его мотора достигает 11 «лошадей», а максимальное расстояние, но которое может уехать «малютка» — 100 км. Стоимость зеленого «француза» стартует от 949 000 рублей.

Всего за неполный 2018 год, не считая августовских продаж, на машины А-сегмента было поnрачено 2,5 млрд. рублей — и 1,5 млрд. из них достались компании KIA, сообщает агентство «Автостат-Инфо».