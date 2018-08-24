Первые подробности о новом купе BMW 9-й серии

Не так давно компания BMW презентовала публике новую 8-ю серию, которая поборется за внимание покупателей с Porsche 911 и Mercedes-Benz S-класса. Но не успел этот автомобиль поступить в продажу, а представители марки уже заговорили о следующем — судя по всему, в ближайшие несколько лет линейку баварского бренда пополнит новейшее купе 9-й серии.

– Скажем так: мы не остановимся на 8-й серии. И наша задача заключается в том, чтобы иметь больше потенциальных проектов, нежели реальных. А иной расклад — это очень плохо, — сказал Адриан ван Хойдонк, когда его спросили, входит ли 9-я серия в планы BMW. — Моя команда и я сейчас думаем о 2021 и последующих годах. У нас много задумок.

Главный дизайнер баварской марки добавил, что 8-я серия, дебютировавшая этим летом, является лишь началом «новой главы». Напомним, что базой для этого автомобиля послужила 7-я серия, и вероятнее всего, она же ляжет в основу будущей «девятки». По данным издания Autocar, у своих младших собратьев новинка позаимствует и моторы. Речь идет о 316-сильном шестицилиндровом «дизеле» объемом 3,0 литра и 4,4-литровом бензиновом V8 мощностью 523 л. с.