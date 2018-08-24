Российский автопарк превысил 51 млн. единиц.

На этот массовый сегмент приходится 84% от всего парка, а это равно 42,95 млн. машин. Легкому коммерческому транспорту отошло 8%, что составляет 4,08 млн. единиц. Большегрузов в нашей стране немногим меньше: зарегистрированных гузовиков в России приблизительно 7% (3,74 млн. автомобилей). Оставшийся 1% занимают автобусы: пассажиров перевозят 0,4 млн. экземпляров этого общественного транспорта, сообщает агентство «Автостат».

В свою очередь среди легковушек 44,6% седанов, второе место занимают автомобили в кузове универсал — их насчитали 30%, а третья строчка досталась хетчбэкам (20%). Пикапы предпочли 0,6% всех автомобилистов.

Кстати, такое большое количество седанов в стране специалисты объясняют в основном историческим фактором: отечественный автопром довольно продолжительное время выпускал по большей части автомобили именно в этом типе кузова. Ситуация уже изменилась, а нашему обществу по инерции продолжают нравиться «четырехдверки».