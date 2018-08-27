Какие китайские марки популярны в России

На долю самой популярной в июле китайской марки пришлось 45% от общего числа купленных россиянами автомобилей из этой страны. Всего за 31 день нашим автомобилистам пришлись по вкусу и по карману 1315 машин Lifan, подняв продажи всего на 1%. Надо полагать, подкачало качество.

Второе место в июльском рейтинге «китайцев» получил Chery. В этом месяце марка потеряла 17% рынка сбыта в сравнении с прошлогодними показателями. За указанное время из официальных дилерских салонов уехало 404 автомобиля.

Третья строчка досталась Zotye, который отдал в руки клиентов всего 281 авто, при этом бренд увеличил рынок сбыла почти в 5 раз. Четвертое место в китайском хит-параде занял Haval (259 экземпляров, +85%), недавно построивший автозавод недалеко от Тулы, на пятом поселился Geely (217 единиц, −4%), сообщает агентство «Автостат».

За прошедший месяц в ТОП-10 следующие позиции бренды захватили в таком порядке: Changan (184 автомобиля, +94%), FAW (125 машин, увеличение в 2,6 раза), DFM (119 автомобилей, рост в 2,6 раза), HTM/Hawtai (21 штука, рост в 3,5 раза) и замыкает авточарт Brilliance (14 авто, +17%), предлагающий самый бюджетный автомобиль в России за 459 900 рублей.