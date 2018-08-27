Московский завод Renault возобновил работу

Французы, сохраняя интригу, предоставили пока довольно скудную информацию о своей «паркетнике». Сегодня достоверно известно, что SUV получил имя Arkana и купеобразный кузов. Свежий кроссовер построен на базе хорошо известного поклонникам марки Kaptur и, возможно, унаследует от собрата моторную линейку. При этом внешность нового авто достаточно сильно отличаться от соплатформенника.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», мировая премьера загадочного кроссовера пройдет в ближайшее время на Международном московском автосалоне, где и будут раскрыты все подробности. Первым рынком сбыта станет Россия.

Напомним, что до каникул российский завод Renault производил три кроссовера: два «француза» — Kaptur и Duster, и одного «японца» — Nissan Terrano. Теперь к ним прибавится еще одна модель.