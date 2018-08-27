Парк электрокаров и гибридов в Европе перевалил за 1 млн. машин

Фото: Nissan
Аналитики подсчитали все автомобили с электромоторами на дорогах Европы: парк «зеленых» машин к концу первого полугодия превысил отметку в 1 млн. Учитывались как «чистые» электрокары, так и те авто, что оборудованы гибридной силовой установкой. Согласно прогнозам, к концу года их станет свыше 1 350 000 единиц.
Светлана Ермолаева

Всего с января по июль в Европе было реализовано 195 000 электрифицированных машин. Эта цифра превзошла прошлогодние результаты на 42%. По мнению аналитиков, по итогам нынешнего года показатель поднимется на 40% — причем больше половины продаж придется на «чистые» электрические авто.

Но, надо отметить, что общая доля автомобилей на полностью электрической тяге и гибридов на европейском рынке совсем невелика: она составила всего 2,2% в июле и 2% по итогам первых шести месяцев года, сообщают специалисты шведской исследовательской компании EVvolumes.

Среди всех европейских стран по продажам «зеленого» транспорта лидирует Норвегия. С января по июнь там приобрели 36 500 электрифицированных авто. Ожидается, что всего в 2018 году местные дилеры «пристроят» 84 000 экологически чистых машин — на них придется порядка 45% от общего объема авторынка.

В быстром темпе продажи электрокаров и гибридов также наращивает Германия: по прогнозам специалистов к концу года эта страна вырвется в лидеры с результатом в 88 500 реализованных экземпляров.

Остается добавить, что по данным агентства «Автостат», на начало июля в России насчитывалось 2500 электрокаров, из них 1800 машин — хетчбэки Nissan Leaf.

автопродажи, авторынок, электромобили
27 августа 2018
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