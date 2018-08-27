В России упали продажи автомобилей B- и С-классов

Самым популярным авто класса В за отчетные 31 день стала LADA Vesta, реализованная производителем в количестве 8991 экземпляров. При этом «Веста» в июле лидирует и по общим продажам. Автомобиль на рынке представлен в пяти модификациях: седан, Cross, SW, Cross SW и CNG на природном газе. Стоимость самой младшей комплектации начинается от 584 900 рублей.

Сегмент C уменьшил продажи в большей степени — на 2,3%, сообщает агентство «Автостат». Машины среднего класса в июле разошлись тиражом в 9000 единиц. Больше остальных россиянам пришлась по вкусу Skoda Octavia: их приобрели 1832 покупателей. Покупателю на выбор автомобиль представлен в четырех вариантах: стандартном, RS, Combi и Scout. Прайс на машину в базе стартует от 1 019 000 рублей.

Надо отметить, что в прошедшем месяце заметно вырос рынок сбыта кроссоверов: продажи SUV прибавили 20,5%. За отчетный период 55 400 новых «паркетников» уехало из дилерских салонов к своим хозяевам.