Ford представил новый суперкар GT в версии Heritage Edition

Разработчики бренда обогатили внешность нового GT стойками из углеволокна и серебристыми колпаками боковых зеркал заднего вида, а оранжевые суппорты и 20-дюймовые колесные диски черного цвета гармонично дополняют дизайн.

В отделке интерьера было использовано много алькантры: сиденья, руль, приборная панель и даже потолок выполнены именно из этого материала, черный цвет которого контрастно сочетается с оранжево-синей прострочкой. Кроме того, на креслах появилось новое тиснение. Но основной материал внутренней отделки — практичный углепластик.

Ford GT Heritage Edition выйдет ограниченной серией, каждый автомобиль получит уникальную идентификационную табличку.

На капоте и на дверях новинки можно увидеть номер 9. Под таким же номеров выступал автомобиль 50 лет назад. В следующем году Ford обещает представить публике еще один маслкар с номером 6 на борту, посвященный победе GT40 в 1969.

Новинка разрабатывалась совместно с нефтеперерабатывающей компанией American Gulf Oil, которая в свое время была спонсором GT40, и чьи цвета он носил.