Ford представил новый суперкар GT в версии Heritage Edition

Фото: Ford
Компания Ford отмечает 50-летие GT40 — легендарного победителя гонок в Ле Мане в 1968 году: производитель ознаменовал полувековую годовщину выпуском нового суперкара Ford GT Heritage Edition. Юбиляр, был крашен в оранжево-голубые цвета, ставшие культовыми в истории автогонок, которые и унаследовала новинка.
Светлана Ермолаева

Разработчики бренда обогатили внешность нового GT стойками из углеволокна и серебристыми колпаками боковых зеркал заднего вида, а оранжевые суппорты и 20-дюймовые колесные диски черного цвета гармонично дополняют дизайн.

В отделке интерьера было использовано много алькантры: сиденья, руль, приборная панель и даже потолок выполнены именно из этого материала, черный цвет которого контрастно сочетается с оранжево-синей прострочкой. Кроме того, на креслах появилось новое тиснение. Но основной материал внутренней отделки — практичный углепластик.

Ford GT Heritage Edition выйдет ограниченной серией, каждый автомобиль получит уникальную идентификационную табличку.

На капоте и на дверях новинки можно увидеть номер 9. Под таким же номеров выступал автомобиль 50 лет назад. В следующем году Ford обещает представить публике еще один маслкар с номером 6 на борту, посвященный победе GT40 в 1969.

Новинка разрабатывалась совместно с нефтеперерабатывающей компанией American Gulf Oil, которая в свое время была спонсором GT40, и чьи цвета он носил.

новая модель, автоспорт
28 августа 2018
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