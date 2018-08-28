KIA готовит к премьере «заряженный» Ceed GT

Подогревая интерес потребителей к новому KIA Ceed GT, корейцы опубликовали первый снимок автомобиля. Судя по фотографии, хот-хетч обзаведется массивным передним бампером с увеличенными воздухозаборниками и радиаторной решеткой с большим количеством хрома. Но вероятнее всего, этим особенности экстерьера спортивной модификации модели не ограничатся.

Технической информации о новинке на сегодняшний день, к сожалению, нет. Однако по предварительным данным, KIA Ceed GT будет приводиться в движение 1,6-литровым бензиновым мотором с турбонаддувом мощностью свыше 200 л. с. Представители корейской марки эти сведения пока не опровергают, хотя и не подтверждают. Очевидно, они раскроют все подробности лишь в октябре на Парижском моторошоу, где и дебютирует авто.

Кстати сказать, помимо хетчбэка Ceed с эмблемой GT, компания KIA покажет на автосалоне во французской столице и «заряженный» универсал — Proceed GT.

Напомним, что продажи KIA Ceed нового, уже третьего поколения стартуют в России 29 августа. В моторную гамму модели, ориентированной на наш авторынок, вошли три бензиновых двигателя, генерирующих 100, 128 и 140 л. с. Стартовая цена новинки — 949 900 рублей.