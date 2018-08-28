Самый полный обзор новейшей LADA Granta: семейное дело

Фото: АвтоВзгляд
Один из наиболее популярных российских седанов только что обрел новую внешность. Кроме того, отныне имя Granta носят не только седан и лифтбек, но и еще две версии автомобиля: хэтчбек и универсал. Только не думайте что они — пара джокеров из рукава Стива Маттина. Это всего лишь переименованные и перелицованные варианты «Калины», которые списывать со счетов никто и не собирался.
Евгений Банько

Новое семейство теперь совершенно однофейственно, хотя физиономии всей бравой четверки стали куда симпатичнее, чем у модели-родоначальника. Оптика, бамперы, капоты — все это, наконец, смотрится более или менее современно. То бишь в Х-стиле, который стал для АВТОВАЗ фирменным и породообразующим. Правда, какой из вариантов едет за тобой — отличить почти невозможно. Впрочем, какая разница тому, кто оказывается впереди…

Granta седан и лифтбек получили еще и новые очертания кормовой части. Тоже, надо сказать, довольно удачные. По крайней мере, от жутких выштамповок на крышке багажника автомобилям удалось избавиться. Их приукрасили молдингами по бортам, указателями поворотов во внешних зеркалах, убранными на обрамление лобового стекла форсунками омывателей.

Машины оснастили дверями с доводчиками, что для моделей В-класса неслыханная роскошь. Дверь при закрытии плавно подходит к проему сантиметров на пять, а потом делает молниеносное и грозное «чпок»! Попробовать подложить пальцы в этот момент в качестве пробника давления доводчика я не решился, а безответной сосиски под рукой не оказалось. Впрочем, тесты новинок еще впереди.

Но то, что в них будет куда меньше критики по «шумке» — это наверняка. В колесных арках обнаружились мягкие виброзащитные подкрылки, чего раньше не было и в помине. По части объемов багажников все, практически, как и было: хэтч — 240 л., универсал — 360 л., лифтбек — 435 л. и седан 520 л. Четверка новеньких Грант была выставлена на презентации на шинах Pirelli. Только запаски оказались от «Белшины» — именно на эту резину стоит ориентироваться будущим владельцам в заводской комплектации.

Также им стоит рассчитывать и на задние барабанные тормоза. Хотя и прикрытые симпатичными легкосплавными колесными дисками. В салоне изменений немного. Чуть более качественная, хотя и откровенно синтетическая, обивка кресел с добавленной поддержкой и регулировкой по высоте, новая приборка с оранжево-красной подсветкой и центральная консоль с современной мультимедийкой — без полноцветного дисплея, но с USB-портом и даже SD-слотом.

Доводке подверглась и климатическая установка Granta — как в плане избавления от люфтов ручек управления, так и в более качественной сборке дефлекторов воздуховодов. Регулировка рулевой колонки по углу наклона осталась занятием для поклонников фитнеса.

Что касается 1,6-литровых двигателей и коробок передач, все осталось почти без изменений. Популярный 87-сильный 8-клапанник предлагается лишь с 5-ступенчатой «механикой», зато с передаточным числом главной пары в 3,9 вместо 3,7. 106-сильный мотор о 16-клапанах получил улучшайзинг в виде системы динамического наддува: специальные заслонки меняют объем модуля впуска в зависимости от уровня оборотов.

Этот двигатель предлагается как с МКПП, так и с «роботом». Последнему добавили термостойкое сцепление и пару новых режимов: «пробочный» и «зимний». Промежуточная версия мотора в 96 л. с. комплектуется только 4-ступенчатой АКПП Jatco японского производства. Вмешиваться в конструкцию последней, судя по всему, не стали. Все новые Granta экипируются системой ЭРА-ГЛОНАСС, которая уже не предлагается в качестве платной опции, а устанавливается штатно.

Стоимость базовых версий Granta анонсирована на уровне ниже прежней. Но это не значит, что такое же соотношение сохранится и в более дорогих комплектациях модели. Итак, цены на машины семейства стартуют от 419 900 рублей за седан и 436 900 за лифтбек. Столько же, что удивительно, стоит и маленький хэтч, а вот «универсал» традиционно дорог — 446 900 рублей.

Кстати, еще одна представленная модель семейства — LADA GRANTA Cross появится в 2019 году. Известно о ней предельно мало, но, по крайней мере, первое впечатление о внешности, пожалуй, самое положительное.

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28 августа 2018
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