Самый полный обзор новейшей LADA Granta: семейное дело

Новое семейство теперь совершенно однофейственно, хотя физиономии всей бравой четверки стали куда симпатичнее, чем у модели-родоначальника. Оптика, бамперы, капоты — все это, наконец, смотрится более или менее современно. То бишь в Х-стиле, который стал для АВТОВАЗ фирменным и породообразующим. Правда, какой из вариантов едет за тобой — отличить почти невозможно. Впрочем, какая разница тому, кто оказывается впереди…

Granta седан и лифтбек получили еще и новые очертания кормовой части. Тоже, надо сказать, довольно удачные. По крайней мере, от жутких выштамповок на крышке багажника автомобилям удалось избавиться. Их приукрасили молдингами по бортам, указателями поворотов во внешних зеркалах, убранными на обрамление лобового стекла форсунками омывателей.

Машины оснастили дверями с доводчиками, что для моделей В-класса неслыханная роскошь. Дверь при закрытии плавно подходит к проему сантиметров на пять, а потом делает молниеносное и грозное «чпок»! Попробовать подложить пальцы в этот момент в качестве пробника давления доводчика я не решился, а безответной сосиски под рукой не оказалось. Впрочем, тесты новинок еще впереди.