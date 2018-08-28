Сколько копить россиянину на самый популярный автомобиль

Средний ценник в Питере на Ford Focus с пробегом в указанный период составляет 403 000 рублей. Если принять условие, что это авто собирается купить семейный человек с заработком в 45 000 рублей (средняя з/п в Санкт-Петербурге), и при этом у него есть возможность откладывать свою заработную плату полностью, то копить придется девять месяцев, сообщают специалисты интернет-ресурса «Avito Авто».

Надо сказать, что представленные условия весьма далеки от реальности и выглядят не очень гуманно: кто согласиться отдавать все свои доходы, чтобы купить подержанную машину? Может быть, все-таки кредит? И потом, какие гарантии, что новоприобретенная «ласточка» не станет частым гостем в сервисе? Надо отметить, что новый Ford Focus на сегодняшний день обойдется в сумму от 707 000 «деревянных».

Вернемся к рейтингу. Второе место в питерском хит-параде досталось Daewoo Nexia, а третью строчку заняла LADA 2114 Samara, которая стала второй в общероссийском подсчете. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», первую и третью строчку получили LADA Priora и ВАЗ-2110 соответственно.