Свежие подробности о новом поколении Sandero

Фото www.motor-talk.de
В европейской прессе появилась свежая информация о будущем семействе Logan. В частности, сообщается, что новая Dacia Sandero значительно увеличиться в габаритах и будет конкурировать с моделями гольф-класса.
Иван Флягин

Новый Dacia Sandero поступит в продажу на еропейский рынок в следующем году. Хетчбэк будет настолько крупнее предшественника, что встанет в один ряд с моделями Skoda Oсtavia и Ford Focus. Если длина кузова нынешнего Sandero достигает 4070 мм, то не исключено, что его наследник растянется до 4300 мм.

Но факт, что аналогичная участь ждет наш хетчбэк Renault Sandero, поскольку французский производитель отказался от бейдж-инжиниринга автомобилей Dacia и Renault, и они уже не будут копировать друг друга.

В отличие от европейских машин, построенных на модульной платформе CMF-B, наши бюджетники скорее всего по-прежнему сохранят платформу B0 и будут существенно от них отличаться внешне. В любом случае новое семейство Logan приедет к нам еще не скоро, так как последняя генерация поступила на российский рынок совсем недавно.

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28 августа 2018
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