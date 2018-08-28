В России опять отзывают автомобили Volkswagen и Audi из-за выявленных неполадок

Сервисная акция распространяется на 19 автомобилей Volkswagen Passat, реализованных в 2018 году в связи с дефектом пружинных защелок направляющей подголовников. В случае аварии они могут отсоединиться от кресла, что повышает риск травмирования. На таких машинах представители официальных дилеров должны заменить неисправные детали на новые.

Кроме того, отзыву подлежат пять автомобилей Audi (A3, Q3, TT), реализованных c 2015 по 2018 год. Причиной отзыва стал дефект подушки безопасности переднего пассажира. При срабатывании во время ДТП она может заполниться газом только частично из-за неисправности газогенератора, что приведет к снижению защитного воздействия системы. Все указанные неполдадки будут устранены в техцентрах официальных дилеров.

Уполномоченные представители изготовителя ООО «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев автомобилей Volkswagen Passat и AUDI A3, TT, Q3, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.