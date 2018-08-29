На каких автомобилях ездят российские пенсионеры

Российскому бренду верны 12% водителей среди всех людей указанного возраста, участвующих в соцопросе. За ним следует Toyota: пресловутое японское качество выбрали 11% стариков. А третье место тоже досталось марке из Страны восходящего солнца: 7% пользуются продукцией Nissan.

Среди моделей лидерами названы машины из «автовазовской классики», например, ВАЗ-2105 или 2107. На долю уже устаревших седанов приходится 3%. Второе и третье место получили LADA Samara и Renault Logan, которые предпочли по 2% пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. Четвертую и пятую строчку заняли LADA Kalina и Toyota Corolla, набрав по 1,9% голосов, сообщает агентство «Автостат».

Нужно сказать, что специалисты получили указанные данные путем анкетирования 12 000 человек старше 55 лет. Причем опрос проводился с 2015 по 2018 год. В статистической раскладке учитывались марки и модели, которые упоминались не меньше, чем в 100 опросных листах.