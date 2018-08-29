Ничего лишнего: Toyota отказалась от Auris

Новая архитектура заменит три разных платформы, которые используются на данный момент, что упростит и удешевит сборку. «Нельзя выбрать лучшего момента для возвращения имени Corolla для наших хетчбэков и универсалов класса С», — заявил Йохан ван Зил, глава европейского подразделения компании.

Повальное электрифицирование автомобилей затронуло политику и японского производителя: автомобили во всех трех типах кузова получат новые гибридные силовые установки. Уже 2 октября на Парижском международном автосалоне на суд публике предстанут свежий хетч Corolla и универсал в версии Touring.

Надо сказать, что эта перемена придется бренду как нельзя кстати, ведь сейчас Toyota Corolla — самая популярная модель в мире, и она продолжает удерживать свои лидирующие позиции довольно давно: в первом полугодии было реализовано 610 661 «Королл». Правда, продажи упали на 0,4% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Напомним, что на нашем рынке модель Auris не представлена. В Росси предлагается лишь седан Corolla, цена которого стартует от 975 000 рублей. Приедут ли к нам в будущем хетчбэк и «сарай» сказать пока трудно.