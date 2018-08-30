Россия стала лидером продаж автомобилей Scania

Представители бренда признались, что добиться увеличения рынка сбыта помогла именно Россия: всего в Европе за указанное время транспорт Scania разошелся тиражом в 42 129 экземпляров, из них на отечественный рынок ушло 2650 машин.

Надо сказать, что Scania предлагает не только грузовики, но и автобусы, предназначенные для городских маршрутов и для междугородних поездок. В нашей стране с января по июль закупились 446 машинами, при этом всего в мире за эти месяцы было зарегистрировано 4649 шведских автобусов. Продажи моторов, собранных на заводах Scania в этом году тоже поднялись.

Напомним, что недавно производитель представил в России полную линейку своей техники, кроме того, в июле была налажена серийная сборка тягачей новой генерации на нашем предприятии в Санкт-Петербурге.