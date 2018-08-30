Россия стала лидером продаж автомобилей Scania

Фото: Scania
С января по июнь компания Scania в общей сложности реализовала своей продукции на 66,2 млрд. шведских крон, заработав на 9% больше, чем за тот же период в прошлом году. Вырученную сумму производитель назвал рекордной. Больше всего «шведов» за это время было куплено в России. Специалисты марки прогнозируют, что до конца года наша страна сохранит свои позиции.
Светлана Ермолаева

Представители бренда признались, что добиться увеличения рынка сбыта помогла именно Россия: всего в Европе за указанное время транспорт Scania разошелся тиражом в 42 129 экземпляров, из них на отечественный рынок ушло 2650 машин.

Надо сказать, что Scania предлагает не только грузовики, но и автобусы, предназначенные для городских маршрутов и для междугородних поездок. В нашей стране с января по июль закупились 446 машинами, при этом всего в мире за эти месяцы было зарегистрировано 4649 шведских автобусов. Продажи моторов, собранных на заводах Scania в этом году тоже поднялись.

Напомним, что недавно производитель представил в России полную линейку своей техники, кроме того, в июле была налажена серийная сборка тягачей новой генерации на нашем предприятии в Санкт-Петербурге.

автопродажи, авторынок, большегрузы, коммерческий транспорт, грузовики
30 августа 2018
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