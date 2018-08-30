С 1 сентября в Москве появятся первые маршрутные электробусы

Московский общественный транспорт переводят на электрическую тягу. Через несколько лет классические автобусы отправятся на свалку. Взамен их планируется закупать исключительно электробусы.
Максим Строкер

Власти столицы объявили, что с первого сентября на московских улицах появится первые 10 электробусов, которые будут ходить по регулярным городским маршрутам. Первым из них станет маршрут троллейбуса № 73 «6-й микрорайон Бибирева — ВДНХ». До конца года электробусы должны появиться в общей сложности на шести маршрутах наземного городского транспорта.

Помимо уже упомянутого, они будут эксплуатироваться на следующих рейсах:

1.Автобус Т25 «Проспект Буденного» — «Метро Лубянка» — «Политехнический музей».

2.Троллейбус №83 «Уссурийская улица» — «Метро Преображенская площадь».

3.Троллейбус № 42 «Рижский вокзал» — «Метро Петровский парк ».

4.Троллейбус № 76 «Холмогорская улица» — «Метро ВДНХ».

5.Троллейбус № 36 «Бескудниковский переулок» — «1-я Останкинская улица».

Электробусы закуплены у ГАЗа и КАМАЗа. Компании в течение 15 лет обязаны будут их обслуживать. Столичное правительство планирует с 2021 года вообще прекратить закупки автобусов с дизельными двигателями и сосредоточится только на электробусах — ради экологии. На первоначальном этапе российские производители поставят городу 200 электробусов, в ближайшие два года город закупит еще 600 таких машин.

Ранее сообщалось, что цена нового электробуса «КамАЗ» составляет 20–30 млн. рублей. Для справки: новенький дизельный городской автобус можно приобрести за 6—7 млн. рублей, а современный низкопольный троллейбус — за 10—15 млн. рублей.

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30 августа 2018
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