С 1 сентября в Москве появятся первые маршрутные электробусы

Власти столицы объявили, что с первого сентября на московских улицах появится первые 10 электробусов, которые будут ходить по регулярным городским маршрутам. Первым из них станет маршрут троллейбуса № 73 «6-й микрорайон Бибирева — ВДНХ». До конца года электробусы должны появиться в общей сложности на шести маршрутах наземного городского транспорта.

Помимо уже упомянутого, они будут эксплуатироваться на следующих рейсах:

1.Автобус Т25 «Проспект Буденного» — «Метро Лубянка» — «Политехнический музей».

2.Троллейбус №83 «Уссурийская улица» — «Метро Преображенская площадь».

3.Троллейбус № 42 «Рижский вокзал» — «Метро Петровский парк ».

4.Троллейбус № 76 «Холмогорская улица» — «Метро ВДНХ».

5.Троллейбус № 36 «Бескудниковский переулок» — «1-я Останкинская улица».

Электробусы закуплены у ГАЗа и КАМАЗа. Компании в течение 15 лет обязаны будут их обслуживать. Столичное правительство планирует с 2021 года вообще прекратить закупки автобусов с дизельными двигателями и сосредоточится только на электробусах — ради экологии. На первоначальном этапе российские производители поставят городу 200 электробусов, в ближайшие два года город закупит еще 600 таких машин.

Ранее сообщалось, что цена нового электробуса «КамАЗ» составляет 20–30 млн. рублей. Для справки: новенький дизельный городской автобус можно приобрести за 6—7 млн. рублей, а современный низкопольный троллейбус — за 10—15 млн. рублей.