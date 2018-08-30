Skoda рассекретила «горячий» концепт Vision RS

Новый концепткар выглядит довольно вызывающе: удлиненный «нос», ниспадающая крыша, агрессивные контуры оптики и радиаторной решетки, а также резкого вида бамперы и угловатые, но стремительные линии кузовных панелей. Смелый внешний вид колесных дисков, массивный диффузор и спойлер в верхней части крышки багажника завершают динамичный образ. Большое внимание художники уделили передним фарам и фонарям, прорисовав эти элементы довольно детально.

Технические характеристики новинки производитель пока не раскрывает. Известны только ее габаритные размеры: длина авто — 4356 мм, ширина — 1810 мм при довольно небольшой высоте в 1 431 мм, а колесная база составляет 2650 мм.