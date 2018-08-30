Skoda рассекретила «горячий» концепт Vision RS

Компания Skoda показала эскизы концепткара Vision RS, чья премьера пройдет в начале октября на моторшоу в Париже. Представленная модель С-сегмента воплощает в себе будущую концепцию дизайна семейства RS.
Новый концепткар выглядит довольно вызывающе: удлиненный «нос», ниспадающая крыша, агрессивные контуры оптики и радиаторной решетки, а также резкого вида бамперы и угловатые, но стремительные линии кузовных панелей. Смелый внешний вид колесных дисков, массивный диффузор и спойлер в верхней части крышки багажника завершают динамичный образ. Большое внимание художники уделили передним фарам и фонарям, прорисовав эти элементы довольно детально.
Технические характеристики новинки производитель пока не раскрывает. Известны только ее габаритные размеры: длина авто — 4356 мм, ширина — 1810 мм при довольно небольшой высоте в 1 431 мм, а колесная база составляет 2650 мм.
Главный дизайнер Оливер Штефани признался, что при создании Skoda Vision RS его команда вдохновлялась 117-летней историей участия бренда в автоспорте. Ведь первым, кто применил аббревиатуру RS (Rally Sport) стала именно чешская марка: обозначение появилось в названиях спорткаров 180 RS и 200 RS аж в 1974 году.
Напомним, что недавно Skoda оупбликовала первый тизер заряженной версии кроссовера Skoda Kodiaq RS, под чьим капотом поселился 2,0-литровый 239-сильный турбодизель, работающий в паре с роботизированной DSG.