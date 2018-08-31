KIA построит в России новый автозавод

Фото: АвтоВзгляд
Успехи корейской марки в России настолько колоссальные, что ей уже не хватает производственных мощностей в Калининграде и под Санкт-Петербургом, где KIA делит конвейер вместе с партнерами из Hyundai. Пришло время открывать еще одну машиностроительную площадку.
Вячеслав Василенко

Почти 100 000 выпущенных автомобилей ежегодно вынуждают корейцев расширять производство.

Лидер российского авторынка не исключает возможность подмять под себя законсервированный завод General Motors в Шушарах, где раньше собирались автомобили Opel и Chevrolet. Правда, комментировать эти планы в официальном представительстве KIA пока отказываются.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе KIA Motors Rus, «текущие производственные возможности используются с полной загрузкой и мы довольны партнерством с Hyundai и „Автотор“, а вопросы долгосрочного развития, в том числе касающиеся производства в России, мы не комментируем».

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31 августа 2018
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