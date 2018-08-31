KIA построит в России новый автозавод

Почти 100 000 выпущенных автомобилей ежегодно вынуждают корейцев расширять производство.

Лидер российского авторынка не исключает возможность подмять под себя законсервированный завод General Motors в Шушарах, где раньше собирались автомобили Opel и Chevrolet. Правда, комментировать эти планы в официальном представительстве KIA пока отказываются.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе KIA Motors Rus, «текущие производственные возможности используются с полной загрузкой и мы довольны партнерством с Hyundai и „Автотор“, а вопросы долгосрочного развития, в том числе касающиеся производства в России, мы не комментируем».