После обновления Lexus RC стал похож на купе LC

Обновленный Lexus RC обзавелся бамперами и задним диффузором с пересмотренными формами, фальшрадиаторной решеткой с иным узором, который постепенно изменяет свою частоту по направлению сверху вниз, новую светодиодную оптику, а также по другому оформленные боковые воздухозаборники. Покупатель сможет выбрать окраску кузова из семи разных вариантов, среди которых появился новый сочный синий цвет Blue Vortex Metallic.

В интерьере изменений не много: теперь декор выполнен из более качественных материалов, а центральная консоль может похвастать аналоговыми часами и металлическими накладками на вентиляционных дефлекторах.

О силовой линейке рестайлингового купе производитель пока не говорит. Напомним, что в России сегодня автомобиль представлен всего в одном варианте: RC 300 в комплектации F SPORT с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 245 л. с., сочетающимся с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Ценник на купе у нас стартует от 3 979 000 рублей.