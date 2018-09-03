Volkswagen Amarok получил экстремальную версию

Еще немного агрессии и без того дерзкому и бескомпромиссному автомобилю добавил новый пластиковый обвес, состоящий из 13 деталей, покрытых необычной краской, устойчивой к повреждениям. Кроме того, чтобы узнать авто в плотном трафике, достаточно будет взглянуть на его заднюю часть: характерные наклейки на кузовных деталях скажут сами за себя.

Оригинальное оформление интерьера отличается отделкой из натуральной кожи наппа с художественной прострочкой и тканевыми вставками. Дополняет картину мультифункциональный руль, обеспечивающий удобный захват.

Модернизированную выхлопную систему Volkswagen Amarok Amy Limited Edition тюнингеры оснастили звуковым усилителем: если хочется послушать мотор раллийной машины, достаточно открыть приложение на смартфоне и поменять звук работающего мотора.

Под капотом яркой новинки с мужским характером и нежным женским именем поселилась трехлитровая V-образная «шестерка» мощностью 225 л. с., работающая совместно с восьмискоростной автоматической коробкой передач.