Стартовали продажи обновленного кроссовера Honda CR-V

Honda распространила сообщение о старте продаж перелицованного Honda CR-V на родине марки — на японском рынке. Подробностей касательно изменений в дизайне машины и ее технической части не сообщается. Представители японской компании в России на момент подготовки этого материала были почему-то недоступны для комментариев.

В связи с этим, судить о глубине рестайлинга кроссовера можно лишь по фото, предоставленному Honda. На его основании можно сделать вывод, что «новый Honda CR-V» отличается от продающейся на данный момент в России версии лишь полосками светодиодов вместо имеющихся сейчас галогеновых «противотуманок». Бензиновая версия рестайлингового модели появилась в шоу-румах японских дилеров бренда уже 31 августа. Вариант модели с гибридным силовым агрегатом поступит в продажу 1 ноября 2018 года.

На российском рынке кроссовер доступен сейчас в версиях с двигателями DOHC i-VTEC объемом 2,0 л и 2,4 л, работающими в паре с бесступенчатой коробкой передач CVT. Все модели оборудованы системой полного привода.