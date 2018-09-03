В России резко упала популярность седанов

Всего же в июле было реализовано 43 600 «четырехдверок». Однако предсказать, будет ли и дальше падать популярность седанов, пока нельзя. Если взглянуть на статистику первых семи месяцев этого года, то снижение темпов реализации таких авто пока не очень заметно: за это время дилерам удалось продать 308 900 машин, что на 3,6% больше относительно того же временного отрезка прошлого года. В пятерку лидеров продаж автомобилей с четырьмя дверями в последний месяц по порядку вошли «бюджетники» LADA Vesta, KIA Rio, LADA Granta, Volkswagen Polo и Hyundai Solaris.

Напомним, что эксперты объясняют большую любовь россиян к седанам исторической памятью: в СССР довольно долго большей частью производили именно «четырехдверки». Тем не менее, как мы видим, предпочтения россиян все же меняются и более практичные универсалы и кроссоверы начали вытеснять седаны с рынка.