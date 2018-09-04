KIA Sportage стал самой популярной моделью бренда

Кроссоверу за переделами родной Южной Кореи удалось поднять объем продаж на рекордные 16%. В России его стоимость стартует от 1 109 900 рублей.

Второе место в рейтинге производителя занял еще один SUV: Sorento за указанный период пришелся по вкусу 25 261 покупателю. У нас его можно приобрести минимум за 1 694 900 «деревянных». Третью строчку хит-парада получил российский бестселлер Rio: за последний месяц 23 746 новых «бюджетников» уехали к своим хозяевам из дилерских центров.

На внутреннем корейском рынке продажи марки в августе выросли, прибавив к прошлогодним показателям 7%: у себя KIA отдала покупателям 44 200 авто.

Производитель признался, что большие надежды возлагает на запуск новых продуктов, таких как Cerato свежей генерации, которые позволят сохранить набранный темп реализации. Напомним, что накануне KIA запустила сборку этого седана третьего поколения на заводе «Автотор» в Калиниграде. Российский ценник на новинку стартует от 979 900 рублей.