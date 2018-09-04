KIA Sportage стал самой популярной моделью бренда

Фото: KIA
Аналитики подвели итоги августовских продаж: всего за последний месяц корейцы из KIA реализовали 223 648 автомобилей. При этом на экспорт пошло 179 448 машин, что на 2% меньше, чем за тот же период в прошлом году. Самой популярной моделью в линейке бренда оказался кроссовер Sportage, разошедшийся за 31 день тиражом в 41 040 экземпляров.
Светлана Ермолаева

Кроссоверу за переделами родной Южной Кореи удалось поднять объем продаж на рекордные 16%. В России его стоимость стартует от 1 109 900 рублей.

Второе место в рейтинге производителя занял еще один SUV: Sorento за указанный период пришелся по вкусу 25 261 покупателю. У нас его можно приобрести минимум за 1 694 900 «деревянных». Третью строчку хит-парада получил российский бестселлер Rio: за последний месяц 23 746 новых «бюджетников» уехали к своим хозяевам из дилерских центров.

На внутреннем корейском рынке продажи марки в августе выросли, прибавив к прошлогодним показателям 7%: у себя KIA отдала покупателям 44 200 авто.

Производитель признался, что большие надежды возлагает на запуск новых продуктов, таких как Cerato свежей генерации, которые позволят сохранить набранный темп реализации. Напомним, что накануне KIA запустила сборку этого седана третьего поколения на заводе «Автотор» в Калиниграде. Российский ценник на новинку стартует от 979 900 рублей.

автопродажи, авторынок, производители
4 сентября 2018
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