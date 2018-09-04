Новый Skoda Rapid засветился перед премьерой

В Сети появились снимки нового Skoda Rapid, сделанные фотошпионами в Чехии. Прототип модели появился перед объективами без камуфляжа, поэтому уже сегодня можно оценить внешность будущего автомобиля. Эксперты утверждают, что новинка приедет на авторынок в середине следующего года.
Преемник текущего поколения Skoda Rapid получит элементы дизайна от концепткара Vision RS, который дебютирует нынешней осенью на Парижском автосалоне: это отчетливо видно по схожим очертаниям фальшрадиаторной решетки и форме головной оптики.
Автоэксперты уверены, что автомобиль поменяет устаревшую «тележку» на современную MQB, которая является основой для множества моделей концерна VW. Благодаря этому, «Рапид» увеличит внутреннее пространство.
Кроме того, модель обзаведется современной мультимедийной системой с большим сенсорным экраном, еще немного приблизившись к Skoda Octavia, сообщает чешское издание auto-mania.cz.
Фото: Skoda
Фото: Skoda
В силовой гамме стоит ожидать целый ряд бензиновых турбированных моторов с диапазоном мощностей от 115 до 150 л. с., а вот появление электрифицированных установок в оснащении Skoda Rapid пока не будет. Хотя и планируется.
Напомним, что в России модель представлена только в кузове лифтбэк с тремя моторами в линейке: 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 90 «лошадей», работающим в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач, 110-сильным двигателем объемом 1,6 л отдачей 110 л. с., сочетающимся как с «механикой», так и с шестидиапазонной АКП — на выбор, а также 1,4-литровой «турбочетверкой», способной выдавать 125 «лошадок», агрегатированной с семискоростной коробкой DSG.