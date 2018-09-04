Toyota минус: какая подержанная машина надежнее — японская или немецкая

Автовладельцы уже не одно десятилетие спорят, где делают самые надежные машины. У каждого есть собственный ответ на этот вопрос, основанный на личных убеждениях, однако увидеть объективную картину можно лишь обладая серьезным статистическими данными.
Максим Строкер

Куча людей уверена, что японские компании производят самые крепкие машины, а все факты, противоречащие этому догмату, пропускают мимо сознания. Не меньшая по размерам армия автолюбителей убеждена, что «немцы» тут — впереди планеты всей и никаких сомнений по данному вопросу не испытывают. Но ни те, ни другие не в состоянии подтвердить свою правоту с цифрами в руках — статистические исследования на эту тему на российском рынке толком никто не проводил.

Этот пробел решили закрыть специалисты компании CarPrice. Для анализа ими были выбраны шесть наиболее распространенных брендов из Японии (Toyota, Nissan, Honda, Subaru, Suzuki, Mitsubishi) и пять — из Германии (Audi, Mercedes Benz, BMW, Volkswagen, Opel). Из выборки исключили эксклюзивные модели и бренды дочерних компаний, выпускающие автомобили для локальных рынков. В течение года (июль 2017 — июль 2018) было изучено состояние 31 670 машин производства немецких автоконцернов и 20 808 машин, сделанных японскими компаниями — каждую рассматривали по 600 параметрам.

В категории «до 3 лет» все машины — практически новые. В таком возрасте технических проблем практически нет ни у кого. Однако состояние салона и кузова у «немцев» чуть получше. Среди них в этой категории высший бал набирает BMW, а среди «японцев» — Honda.

У авто возрастной группы «3–5 лет» с техническим состоянием тоже все практически идеально, да и внешность в порядке. По части экстерьера и интерьера первенство остается за «немцами», а в технической части — за «японцами». Тут максимальный балл среди «немцев» набирает уже Mercedes (с минимальным отрывом). Среди «японцев» продолжает лидировать Honda.

С переходом в класс «5–7 лет» средние цены немецкого и японского автомобиля выравниваются. В этом возрасте на первое место выходит надежность, и у «японцев» техническое состояние по-прежнему выше. Среди «немцев» тут BMW вновь обгоняет своего извечного конкурента. А у «японцев» на первое место выходит Suzuki за счет лучшего состояния кузова, салона и технической части.

«7–10 лет». Годы берут свое. В этой категории существенной разницы в состоянии кузова и салона между «немцами» и «японцами» уже нет. А японская надежность по-прежнему высока. У «немцев» вновь вперед вырывается Mercedes, а Suzuki сохраняет первенство среди «японцев».

Состояние авто «старше 10 лет» — наглядная иллюстрация теста на живучесть. Тут стоимость машины зависит не столько от бренда, сколько от реального состояния агрегатов и кузова. При примерно средней одинаковой цене, первенство по состоянию кузова, салона, а также техническим характеристикам остается за «японцами». По сумме показателей лидерство среди «немцев» за BMW, среди «японцев» Suzuki по-прежнему набирает больше других. С точки зрения технической надежности «старичков», то тут в своих группах лидируют Mercedes и Toyota.

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4 сентября 2018
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