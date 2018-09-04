Toyota минус: какая подержанная машина надежнее — японская или немецкая

Куча людей уверена, что японские компании производят самые крепкие машины, а все факты, противоречащие этому догмату, пропускают мимо сознания. Не меньшая по размерам армия автолюбителей убеждена, что «немцы» тут — впереди планеты всей и никаких сомнений по данному вопросу не испытывают. Но ни те, ни другие не в состоянии подтвердить свою правоту с цифрами в руках — статистические исследования на эту тему на российском рынке толком никто не проводил.

Этот пробел решили закрыть специалисты компании CarPrice. Для анализа ими были выбраны шесть наиболее распространенных брендов из Японии (Toyota, Nissan, Honda, Subaru, Suzuki, Mitsubishi) и пять — из Германии (Audi, Mercedes Benz, BMW, Volkswagen, Opel). Из выборки исключили эксклюзивные модели и бренды дочерних компаний, выпускающие автомобили для локальных рынков. В течение года (июль 2017 — июль 2018) было изучено состояние 31 670 машин производства немецких автоконцернов и 20 808 машин, сделанных японскими компаниями — каждую рассматривали по 600 параметрам.

В категории «до 3 лет» все машины — практически новые. В таком возрасте технических проблем практически нет ни у кого. Однако состояние салона и кузова у «немцев» чуть получше. Среди них в этой категории высший бал набирает BMW, а среди «японцев» — Honda.