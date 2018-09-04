Трехлетние Infiniti Q50 и Q70 меньше других авто теряют в цене

Фото: Infiniti
Модели Infiniti Q50 и Q70 попали в тройку лучших в популярном рейтинге J. D. Power 2018 U. S. Resale Value Awards, где американские автоэксперты оценивают автомобили на остаточную стоимость после трех лет эксплуатации. Седан Q50 оказался на втором месте среди компактных седанов премиального сегмента, а «четырехдверка» Q70 стала третьей среди среднеразмерных моделей.
Светлана Ермолаева

Специалисты компании J. D. Power в ходе своих исследований изучили 244 автомобиля, представленных на рынке США, приблизительно по 3500 параметрам. При этом были рассмотрены 650 000 сделок купли-продажи машин с пробегом. Стоит уточнить, что сохранение остаточной стоимости вычисляется из средневзвешенной стоимости модели в возрасте около трех лет и цены нового автомобиля этой марки и модели. В итоге, как уже говорилось, Infiniti Q50 и Q70 оказались лучшими в этой номинации. Комментируя итоги исследования, представители бренда подчеркнули, что немалую роль в столь высокой оценке сыграла их фирменная программа продажи и обслуживания автомобилей с пробегом.

Напомним, что в России Infiniti Q50 представлен в трех комплектациях с парой бензиновых турбированных моторов: двухлитровым двигателем мощностью 211 л. с. и 405-сильным агрегатом объемом 3 л, которые работают совместно с семидиапазонным «автоматом». Начальная стоимость авто — 2 095 000 рублей.

Infiniti Q70 можно найти у нас в двух комплектациях с безальтернативным 3,7-литровым мотором с отдачей в 333 «лошади», агрегатированным с той же АКП. Прайс на премиальный седан стартует от 3 547 000 «деревянных».

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4 сентября 2018
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