Трехлетние Infiniti Q50 и Q70 меньше других авто теряют в цене

Специалисты компании J. D. Power в ходе своих исследований изучили 244 автомобиля, представленных на рынке США, приблизительно по 3500 параметрам. При этом были рассмотрены 650 000 сделок купли-продажи машин с пробегом. Стоит уточнить, что сохранение остаточной стоимости вычисляется из средневзвешенной стоимости модели в возрасте около трех лет и цены нового автомобиля этой марки и модели. В итоге, как уже говорилось, Infiniti Q50 и Q70 оказались лучшими в этой номинации. Комментируя итоги исследования, представители бренда подчеркнули, что немалую роль в столь высокой оценке сыграла их фирменная программа продажи и обслуживания автомобилей с пробегом.

Напомним, что в России Infiniti Q50 представлен в трех комплектациях с парой бензиновых турбированных моторов: двухлитровым двигателем мощностью 211 л. с. и 405-сильным агрегатом объемом 3 л, которые работают совместно с семидиапазонным «автоматом». Начальная стоимость авто — 2 095 000 рублей.

Infiniti Q70 можно найти у нас в двух комплектациях с безальтернативным 3,7-литровым мотором с отдачей в 333 «лошади», агрегатированным с той же АКП. Прайс на премиальный седан стартует от 3 547 000 «деревянных».