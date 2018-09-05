LADA Vesta — лидер авторынка третий месяц подряд

Те же три месяца KIA Rio с очень небольшим отставанием следует за своей российской конкуренткой, хотя до этого «кореец» довольно долго оставался на вершине хит-парада. В августе Rio пришлась по вкусу 7812 покупателям, потеряв при этом 8% по сравнению с прошлым годом.

Первую тройку замыкает еще одна вазовская поделка — LADA Granta, разошедшаяся за указанный период тиражом в 6695 экземпляров и упустившая 21% от объема рынка сбыта относительно 2017 года.

Надо отметить, что среди кроссоверов за прошедший месяц первое место, как и раньше, застолбил за собой корейский Hyundai Creta: 5274 новеньких автомобиля уехали из салонов к своим хозяевам.

Напомним, что за отчетный период было куплено 28 683 легковых и легких коммерческих автомобилей марки LADA, что на 9,4% больше, чем в августе прошлого года. За восемь месяцев 2018 года производитель реализовал 227 956 машин (+18,1%). По темпам роста внутри бренда первым стала модель Largus: 3719 покупателям приглянулись пассажирские «каблучки» (+45,6%) и 759 — коммерческие фургоны (+39,8%).