В России стартовали продажи новых Mercedes-Benz Actros и Arocs‍

Для магистральных тягачей Mercedes-Benz Actros производитель предлагает 11 вариантов кабин, а для универсального Arocs‍, который лучше использовать как строительную и внедорожную спецтехнику — 14 вариантов.

Автомобили получили довольно внушительное количество активных систем безопасности и электронных помощников водителю, в список которых вошли усовершенствованная система экстренного торможения, функция стабилизации движения, ассистенты, помогающие удерживать автомобиль в заданной полосе и проходить повороты, а также программа, позволяющая владельцу собирать данные и контролировать все электронные системы своих машин и даже планировать их техосмотр.

В силовую линейку новых тягачей вошли рядные «шестерки», оснащенные турбокомпрессором, а двигатель объемом 15,6 л разработчики укомплектовали турбокомпаундом, позволяющим выдавать дополнительно до 68 «лошадей». Моторы соответствуют экологическому стандарту «Евро-5».

Кстати, портал «АвтоВзгляд» одним из первых успел протестировать новые «Мерседесы», и не абы где, а на самой настоящей гоночной трассе. Что из этого получилось, можно узнать здесь.