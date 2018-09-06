Названы причины роста российского автомобильного рынка

Лидирующие позиции среди автобрендов продолжает удерживать отечественная LADA. За отчетный месяц у нас купили 28 683 таких авто, прибавив 9% к продажам за прошлогодний август. Второе место осталось за KIA: 18 857 «корейцев» (+25%) пришлись по душе нашим автомобилистам. Третью позицию по-прежнему занимает Hyundai с реализованными 13 993 авто (+4%).

В четвертую и пятую строчку автомобильного хит-парада аналитики из Ассоциации европейского бизнеса вписали Renault (11 534 автомобиля, +3%) и Toyota (9748 единиц, +23%).

ТОП-10 по порядку продолжили следующие марки: Volkswagen (8637 экземпляров, +20%), Nissan (7108 машин, +21%), Skoda (6741 штук, +34%), GAZ (4993 авто, 0%) и Ford (4035 автомобилей, −4%), который, кстати, попал в первую тройку лидеров на рынке США.