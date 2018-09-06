Названы причины роста российского автомобильного рынка

За последний летний месяц в России было продано 147 388 легковых автомобиле и легкого коммерческого транспорта, что выше показателя за тот же период прошлого года на 11%. Отечественный рынок демонстрирует рост с двухзначным процентным выражением уже 16 месяцев подряд. Всего с января по август производители смогли реализовать у нас 1 140 061 машину.
Лидирующие позиции среди автобрендов продолжает удерживать отечественная LADA. За отчетный месяц у нас купили 28 683 таких авто, прибавив 9% к продажам за прошлогодний август. Второе место осталось за KIA: 18 857 «корейцев» (+25%) пришлись по душе нашим автомобилистам. Третью позицию по-прежнему занимает Hyundai с реализованными 13 993 авто (+4%).
В четвертую и пятую строчку автомобильного хит-парада аналитики из Ассоциации европейского бизнеса вписали Renault (11 534 автомобиля, +3%) и Toyota (9748 единиц, +23%).
ТОП-10 по порядку продолжили следующие марки: Volkswagen (8637 экземпляров, +20%), Nissan (7108 машин, +21%), Skoda (6741 штук, +34%), GAZ (4993 авто, 0%) и Ford (4035 автомобилей, −4%), который, кстати, попал в первую тройку лидеров на рынке США.
Первое место в рейтинге моделей закрепилось за LADA Vesta, которую за 31 день продали 8510 раз. За ней с небольшим отставанием идет KIA Rio, приглянувшаяся 7812 покупателям. Тройку «чемпионов» замыкает LADA Granta c 6979 автомобилями в отчете по реализации.
Четвертую строчку присудили кроссоверу Hyundai Creta (5274 машин), который с прошлого месяца сумел подняться с шестой позиции и вытеснить такие бестселлеры, как Volkswagen Polo (5 место, 5169 авто) и Hyundai Solaris (6 строчка, 4814 штук).
Йорг Шрайбер, Председатель АЕБ, объяснил положительные тенденции на российском рынке недавним ослаблением рубля. Кроме того, рост продаж будет продолжаться как минимум до конца этого года из-за ожидаемого повышения НДС с 1 января 2019 года. Эти выводы совершенно логичны: люди, предвкушая завтрашние скачки цен на автопродукцию, спешат выгодно купить машину сегодня.