Обновленный Genesis G80 впервые замечен на тестах

Судя по шпионским фотографиям, опубликованным порталом Motor1, ключевые изменения экстерьера Genesis G80 произойдут в его передней части. Если конкретнее, то корейцы подретушируют оптику, освежат радиаторную решетку и бампер. Кроме того, кажется, свесы станут чуть короче, а капот, напротив, длиннее.

Технических подробностей о машине на сегодняшний день нет. По предварительным данным, Genesis G80 сохранит свою моторную линейку, в которую входят агрегаты объемом 2.0, 3.3, 3.8 и 5.0 литров. Кроме того, вероятно, гамма двигателей пополнится гибридной силовой установкой. В этом практически нет никаких сомнений, учитывая, что все производители нынче стремятся к электрификации своей продукции.