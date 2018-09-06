Обновленный Genesis G80 впервые замечен на тестах

Фото: www.motor1.com
Компания Genesis — премиальный суббренд марки Hyundai — проводит в Германии тестовые испытания обновленного седана G80. Как ожидается, переживший рестайлинг автомобиль увидит свет через два года.
Виктория Базылева

Судя по шпионским фотографиям, опубликованным порталом Motor1, ключевые изменения экстерьера Genesis G80 произойдут в его передней части. Если конкретнее, то корейцы подретушируют оптику, освежат радиаторную решетку и бампер. Кроме того, кажется, свесы станут чуть короче, а капот, напротив, длиннее.

Технических подробностей о машине на сегодняшний день нет. По предварительным данным, Genesis G80 сохранит свою моторную линейку, в которую входят агрегаты объемом 2.0, 3.3, 3.8 и 5.0 литров. Кроме того, вероятно, гамма двигателей пополнится гибридной силовой установкой. В этом практически нет никаких сомнений, учитывая, что все производители нынче стремятся к электрификации своей продукции.

Любопытно, что автостроитель тестирует G80 в Европе, где марка Genesis вообще пока не представлена. Европейцы познакомятся с брендом, как предполагается, лишь через два года. В компании планируют зайти на рынок через Германию, Великобританию и Швейцарию — в Лондоне, Мюнхене и Цюрихе откроют по одному шоу-руму. Если надежды оправдаются, премиальные корейские авто отправятся покорять и другие страны.

Напомним, в России Genesis G80 сегодня продается в трех модификациях с 2,0 и 3,3-литровыми моторами мощностью 197, 245 и 370 л. с. Автомобиль в базовом исполнении Business обойдется покупателю как минимум 2 550 000 рублей. За топовую же версию Ultimate придется отдать уже не менее 4 090 000 целковых.

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6 сентября 2018
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