Skoda показала интерьер нового Vision RS

Фото: Skoda
Компания Skoda продолжает публиковать эскизы концепткара Vision RS, мировая премьера которого пройдет в октябре на Парижском автосалоне. На этот раз чешский производитель рассекретил интерьер прототипа: разработчики в отделке салона использовали углепластиковое волокно и хрусталь, выгодно выделяя дизайнерские элементы атмосферной подсветкой.
Светлана Ермолаева

Создавая центральную панель, художники стремились повторить контуры решетки радиатора, при этом приборная панель была немного растянута. Особое внимание производитель уделил электронному селектору коробки DSG, который получил анатомически удобную форму и миниатюрный размер.

Основные материалы отделки — искусственные и износостойкие, созданные из возобновляемых источников: центральная консоль, дверные панели и даже обивка сидений выполнена из углепластика, для производства которого использовали переработанный полиэстер, и искусственной замши Alcantara. Некоторые элементы интерьера выполнены вручную из хрусталя на фабрике Lasvit, славящейся своими эксклюзивными светильниками и предметами искусства из стекла.

Концепткар Skoda Vision RS воплощает направление в дизайне для будущих моделей бренда. В доказательво этому накануне, как писал портал «АвтоВзгляд», перед шпионскими фотокамерами засветился новый Rapid, уже получивший некоторые стилистические элементы от прототипа, который нам только предстоит увидеть вживую.

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6 сентября 2018
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