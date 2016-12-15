Infiniti покажет очередной прототип QX50

Фото: Infiniti
По некоторым данным компания Infiniti покажет на предстоящем моторшоу в Детройте наиболее близкий к серийному образец второго поколения кроссовера QX50. При этом старт продаж состоится не раньше 2018 года.

Олег Лозовой

Предположительно новинка унаследует внешность хорошо знакомого концепта QX Sport Inspiration. Последний уже показывали широкой публике в 2016 году — и на моторшоу в Пекине, и на парижских смотринах. В итоге Детройт станет уже третьей площадкой, на которую Infiniti притащит прообраз будущей модели. При этом представители бренда не уточняют, какая именно версия QX50 будет представлена на автосалоне в США.

Фото: Infiniti

Появились первые данные относительно технического наполнения новинки. Предположительно в качестве силового агрегата на кроссовер могут устанавливать V-образную «шестерку» с двойным турбонаддувом от моделей Q50 и Q60, в зависимости от степени форсировки выдающую 300 или 400 л.с. Ожидается и появление новой рядной четверки, объемом 2,0 л с изменяемой степенью сжатия. По некоторым данным мотор будет развивать 268 л.с. и 390 Нм.

У российских дилеров нынешнее поколение Infiniti QX50 предлагается в двух базовых комплектациях. Обе с 2,5-литровой V-образной «шестеркой» мощностью 222 л.с. и семиступенчатым «автоматом». Стартовая цена — 2 099 000 рублей.

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15 декабря 2016
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