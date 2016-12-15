Infiniti покажет очередной прототип QX50

Предположительно новинка унаследует внешность хорошо знакомого концепта QX Sport Inspiration. Последний уже показывали широкой публике в 2016 году — и на моторшоу в Пекине, и на парижских смотринах. В итоге Детройт станет уже третьей площадкой, на которую Infiniti притащит прообраз будущей модели. При этом представители бренда не уточняют, какая именно версия QX50 будет представлена на автосалоне в США.
По некоторым данным компания Infiniti покажет на предстоящем моторшоу в Детройте наиболее близкий к серийному образец второго поколения кроссовера QX50. При этом старт продаж состоится не раньше 2018 года.
Появились первые данные относительно технического наполнения новинки. Предположительно в качестве силового агрегата на кроссовер могут устанавливать V-образную «шестерку» с двойным турбонаддувом от моделей Q50 и Q60, в зависимости от степени форсировки выдающую 300 или 400 л.с. Ожидается и появление новой рядной четверки, объемом 2,0 л с изменяемой степенью сжатия. По некоторым данным мотор будет развивать 268 л.с. и 390 Нм.
У российских дилеров нынешнее поколение Infiniti QX50 предлагается в двух базовых комплектациях. Обе с 2,5-литровой V-образной «шестеркой» мощностью 222 л.с. и семиступенчатым «автоматом». Стартовая цена — 2 099 000 рублей.
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