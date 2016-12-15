Infiniti покажет очередной прототип QX50

Появились первые данные относительно технического наполнения новинки. Предположительно в качестве силового агрегата на кроссовер могут устанавливать V-образную «шестерку» с двойным турбонаддувом от моделей Q50 и Q60, в зависимости от степени форсировки выдающую 300 или 400 л.с. Ожидается и появление новой рядной четверки, объемом 2,0 л с изменяемой степенью сжатия. По некоторым данным мотор будет развивать 268 л.с. и 390 Нм.

У российских дилеров нынешнее поколение Infiniti QX50 предлагается в двух базовых комплектациях. Обе с 2,5-литровой V-образной «шестеркой» мощностью 222 л.с. и семиступенчатым «автоматом». Стартовая цена — 2 099 000 рублей.