Peugeot готовит для России новые модели

В течение следующего года россияне увидят сразу пять премьер французской марки. Учитывая большую любовь наших соотечественников к кроссоверам, компания везет к нам сразу две таких модели — обновленный 2008 и полностью новый 3008. Особые надежды в российском офисе возлагают на последний, и это понятно. Помимо модульной платформы EMP2 и новых турбомоторов, объемом 1,2 и 1,6 л машина получит богатое оснащение и новейшие системы безопасности. При условии адекватной цены, это может стать весомым преимуществом перед конкурентами.

Не меньшее внимание будет приковано к старту продаж седана 408. Ожидается что он также пропишется на заводе в Калуге. Помимо этого Peugeot привезет пару коммерческих моделей. Это новое поколение уже знакомого российским клиентам «каблучка» Expert, а также минивен Traveller. Производство последнего также будет налажено на российском предприятии. Точные даты запуска моделей и розничные цены объявят позднее.

Что же касается седана 301, ныне покинувшего российский рынок, то его преемник предположительно появится на отечественном рынке уже в 2018 году.