В России стартовали продажи обновленного Ford EcoSport

Перед тем, как производство обновленного кроссовера EcoSport стартовало на заводе в Набережных Челнах, машина была доведена до ума в центре исследований и разработок Ford Sollers — для лучшей адаптации к российским погодным условиям. Она получила дополнительное функциональное оснащение, а также перенастроенную ходовую часть, которая была модернизирована с целью улучшения управляемости.

Что касается зимних опций, то начиная с комплектации Trend Plus, вооруженной 1,6-литровым двигателем, в машине появляется рулевое колесо с обогревом. Также все версии кроссовера помимо основного разъема USB в нижней части центральной консоли оснащены дополнительным входом на потолке. Такое решение было внедрено для подзарядки устройств, закрепленных на лобовом стекле.

Кроме того для модели можно заказать новые опции, призванные сделать эксплуатацию в зимних условиях более комфортной. В список вошли электрообогрев лобового стекла, передних сидений и боковых зеркал, дополнительный электрический отопитель салона, а также воздуховоды, подающие теплый воздух к ногам задних пассажиров.