Обновленный Chery Tiggo 5: и смартфон впридачу

В салоне обращает на себя внимание более дорогая на вид фактура отделочных материалов передней панели. Впрочем, на ощупь пластик остался таким же каменным, как и был. Зато в оформлении окантовки дефлекторов на торпедо теперь появились лакированные вставки, добавляющие интерьеру кроссовера толику солидности. Чуть изменился дизайн панели приборов, получивших синюю подсветку. Позаботились дизайнеры и о женщинах, которые могут оказаться в салоне кроссовера как в качестве пассажиров, так и водителей — в солнцезащитных козырьках Chery Tiggo 5 теперь установлено зеркальце. Особый шик интерьеру придает светодиодная подсветка порогов и потолочного освещения.

Но главное в интерьере машины — новый восьмидюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, позволяющей интегрировать смартфон с автомобилем. Правда, система, которую назвали Cloudrive, поддерживает не все модели смартфонов. Видимо поэтому организаторы мероприятия укомплектовали все тестовые машины своими гаджетами, которые должны наиболее эффективно взаимодействовать с тигговской мультимедиа (кстати сказать, эти устройства будут бесплатно раздавать первым покупателям машины). Увы, но после определенного времени работы телефон периодически «отваливался» от бортового компьютера кроссовера — пропадал сигнал. Приходится вновь настраивать соединение, но взаимосвязь смартфона с Cloudrive тем не менее надолго установить не удается. Вероятно, инженерам Chery есть над чем поработать в этом направлении.