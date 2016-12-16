Обновленный Chery Tiggo 5: и смартфон впридачу

Обновленного «китайца» теперь не спутаешь с предшественником даже в темноте. В том числе и благодаря моно-элементной оптике с одним источником света вместо прежней блок-фары с тремя отдельными «линзами-излучателями; оригинальным светодиодным змейкам габаритов и расположенным над противотуманками полоскам дневных ходовых огней. Фейслифтинговый Chery Tiggo 5 также может похвастать новыми задними фонарями со встроенными светодиодными элементами, которые помогут безошибочно распознать новинку в любое время суток. Добавьте сюда видоизмененные передний бампер и решетку радиатора, которые добавляют автомобилю выразительности и, если угодно, респектабельности.
Отдельного упоминания заслуживают патрубки выпускной системы, интегрированные в задний бампер. Выглядит такая конструкция очень солидно, хотя на самом деле — это бутафория. Настоящая выхлопная труба прячется высоко под днищем, так чтобы ее не было видно снаружи, и создавалась иллюзия того, что перед вами мощный автомобиль как минимум с шестицидиндровым мотором. Типичная китайская хитрость. Кстати, китайцы, как и все восточные люди, склонны к наделению дизайна своих автомобилей собственной философией — представители компании Chery, например, сравнивают анфас нового «Тигго 5» с «уверенным спокойствием отдыхающего тигра». И в этом, на самом деле, что-то есть.
В салоне обращает на себя внимание более дорогая на вид фактура отделочных материалов передней панели. Впрочем, на ощупь пластик остался таким же каменным, как и был. Зато в оформлении окантовки дефлекторов на торпедо теперь появились лакированные вставки, добавляющие интерьеру кроссовера толику солидности. Чуть изменился дизайн панели приборов, получивших синюю подсветку. Позаботились дизайнеры и о женщинах, которые могут оказаться в салоне кроссовера как в качестве пассажиров, так и водителей — в солнцезащитных козырьках Chery Tiggo 5 теперь установлено зеркальце. Особый шик интерьеру придает светодиодная подсветка порогов и потолочного освещения.
Но главное в интерьере машины — новый восьмидюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, позволяющей интегрировать смартфон с автомобилем. Правда, система, которую назвали Cloudrive, поддерживает не все модели смартфонов. Видимо поэтому организаторы мероприятия укомплектовали все тестовые машины своими гаджетами, которые должны наиболее эффективно взаимодействовать с тигговской мультимедиа (кстати сказать, эти устройства будут бесплатно раздавать первым покупателям машины). Увы, но после определенного времени работы телефон периодически «отваливался» от бортового компьютера кроссовера — пропадал сигнал. Приходится вновь настраивать соединение, но взаимосвязь смартфона с Cloudrive тем не менее надолго установить не удается. Вероятно, инженерам Chery есть над чем поработать в этом направлении.
Зато в техническом плане к автомобилю претензий практически нет. При обновлении Tiggo 5 китайцы не стали вносить серьезных изменений в его конструкцию, хотя без улучшений все же не обошлось. Например, на рестайлинговом кроссовере установлена усовершенствованная система контроля давления воздуха в шинах, отличающаяся более высокой точностью показаний. Боковые зеркала с электроприводом можно сложить и привести в боевую готовность не только кнопкой в салоне, но и с ключа. А вот функция боковой подсветки системы AFS решена довольно оригинально.
Обычно в блок-фарах современных автомобилей установлены дополнительные источники света, которые при повороте руля «заглядывают» в ту сторону, куда направлены передние колеса, или подсвечивают загоревшимся габаритом соответствующую обочину. На китайском кроссовере система AFS зажигает обе противотуманки независимо от того, в какую сторону вы повернули — вправо или влево.
В ходовой части тоже есть нововведения. Диаметр прутка переднего стабилизатора поперечной устойчивости увеличили с 22 до 24 мм. Казалось бы, такое незначительное на первый взгляд усовершенствование заметно не изменит поведение автомобиля. Однако обновленный Chery Tiggo 5 теперь гораздо увереннее и надежнее держится в поворотах, а также стал более собранным и цепким на скоростной прямой.
Правда, на плохой дороге подвеска кроссовера более жестко отрабатывает неровности. Все по законам жанра — машина чуть потеряла в плавности хода, зато выиграла в управляемости. И меня, признаться, такой расклад вполне устраивает. Главное, сохранилась высокая энергоемкость подвески, в чем мы убедились на cпециальном внедорожном участке, приготовленном для нас организаторами.
Впрочем, замерзший кусок гати, проходивший через болото вблизи Плещеева озера, трудно назвать настоящим offroad. Но для априори переднеприводного Tiggo 5 (с полным приводом кроссовер у нас не продается) такой уровень сложности можно считать оптимальным. Благодаря высокому клиренсу в 190 мм и коротким свесам, автомобиль бодро «заныривал» в необъятные ямы и выбирался из глубокой колей, ни разу не чиркнув днищем.
Несмотря на то, что темп движения при этом был довольно высоким, подвеску нашего «Тигго» ни разу не пробило. По настройкам ходовой части обновленный кроссовер откровенно порадовал. Кстати, «китайцу» по плечу и серьезные водные преграды. Благодаря высоко установленному воздухозаборнику Tiggo 5 может преодолевать брод глубиной до 600 мм. Для обычного SUV, не отягощенного никакими внедорожными примочками, величина довольно весомая.
В целом, обновленный Chery Tiggo 5 показал себя сбалансированным и современным автомобилем. Хотя и дорестайлинговая версия кроссовера отличалась не менее выразительным дизайном, достойными ходовыми качествами и управляемостью. Если закрыть шильдики на «Тигго», то будет очень сложно определить, что находишься за рулем китайской машины. Да и по эргономике и удовольствию от езды нынешний Tiggo 5 не сильно отстает от европейских или корейских одноклассников. Зато стоит заметно дешевле.
Цены на автомобиль начинаются от 849 000 рублей за базовую версию Standart. На нашем тесте побывал автомобиль в топовой комплектации Luxury с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 136 л.с. и вариатором. Но за максимально оснащенный Tiggo 5 с дополнительными опциями дилеры просят уже 1 170 000 целковых.