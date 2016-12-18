Стартовали продажи кроссовера Toyota C-HR

Стартовый ценник новинки — 2 516 000 японских иен, что в переводе на российскую валюту составляет около 1 400 000 рублей. В эту сумму оценивается переднеприводная модификация авто с механической коробкой. Полный привод и вариатор потребуют доплаты не менее 250 000 иен.

Что касается продаж Toyota C-HR на нашем рынке, то никакой официальной информации по этому поводу пока нет. Однако инсайдеры, ссылающиеся на главного конструктора Toyota Хироюку Кобу, обнародовали данные о том, что несколько свеженьких кроссоверов уже приехали в Россию, где в настоящий момент проходят сертификацию. А это дает нам право полагать, что появление новинки у дилеров уже не за горами. Правда, стоить она, вероятнее всего, будет куда дороже упомянутого выше 1 400 000 рублей.