Стартовали продажи кроссовера Toyota C-HR

Местным покупателям машина доступна в четырех вариантах исполнения и с парой силовых установок. В их числе — бензиновый турбодвигатель объемом 1,2 литра и мощностью 115 л.с., а также «гибрид», совместивший 1,8-литровый 122-сильный бензиновый ДВС и 60-киловаттный электромотор. Коробка передач — на выбор — шестискоростная «механика», либо бесступенчатый вариатор.
Стартовый ценник новинки — 2 516 000 японских иен, что в переводе на российскую валюту составляет около 1 400 000 рублей. В эту сумму оценивается переднеприводная модификация авто с механической коробкой. Полный привод и вариатор потребуют доплаты не менее 250 000 иен.
Что касается продаж Toyota C-HR на нашем рынке, то никакой официальной информации по этому поводу пока нет. Однако инсайдеры, ссылающиеся на главного конструктора Toyota Хироюку Кобу, обнародовали данные о том, что несколько свеженьких кроссоверов уже приехали в Россию, где в настоящий момент проходят сертификацию. А это дает нам право полагать, что появление новинки у дилеров уже не за горами. Правда, стоить она, вероятнее всего, будет куда дороже упомянутого выше 1 400 000 рублей.