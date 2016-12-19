Volkswagen выпустил удлиненную версию Tiguan

Название Tiguan Allspace используется только на европейском рынке, тогда как в Китае и Америке безальтернативная удлиненная версия кроссовера будет продаваться просто как Tiguan. По данным, опубликованным на официальном сайте компании, мировые продажи новой версии Tiguan начнутся ближе ко второй половине 2017 года.

Как и предполагалось ранее, колесная база новинки увеличилась на 107 мм и составляет 2791 мм, а общая длина машины — 4712 мм, плюс 226 мм к стандартному варианту. Изменились также ширина и высота кроссовера — до 1839 мм и 1673 мм. Отмечается, что подросший «Тигуан» будет доступен как в пяти-, так и в семиместном исполнении.

Других технических подробностей производитель не сообщает. Предположительно кроссовер будет оснащаться бензиновыми двигателями 1,4 и 1,8 л мощностью 150 и 180 л.с. соответственно. Дизельные двигатели будет представлены двухлитровыми моторами в 186 и 220 сил. В качестве трансмиссии покупателям будут предложены шести- и семиступенчатые «роботы».

Напомним, в России выпуск второго поколения Volkswagen Tiguan успешно налажен на заводе в Калуге. Официальные дилеры уже принимают заказы, стартовая цена составляет 1 459 000 рублей.