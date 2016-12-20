Volkswagen Tiguan уходит из России

Автомобили двух поколений продержались вместе на калужском конвейере около месяца. Вероятно, российское предприятие успело создать некоторый задел для дилеров, которые продолжат продажи машины в течение первых нескольких месяцев 2017 года. По данным экспертов спрос будет сохраняться за счет более низких цен на первое поколение модели. Так, например, базовая версия переднеприводного «Тигуана» с мотором 1,4 литра и «механикой» стоит 1 179 000 рублей против 1 459 000 целковых, которые просят за новые машины. Более дорогие версии уходящего кроссовера с двухлитровыми дизельными и бензиновыми агрегатами вплотную приближаются к 2 000 000 рублей.

Volkswagen Tiguan второго поколения в России продается в трех комплектациях: Trendline, Comfortline и Highline. Кроссовер оснащается шестиступеначатой «механикой», шести- и семиступенчатыми роботами. Новинку можно заказать как с передним приводом, так и со всеми ведущими колесами. Последний вариант оснащения с трансмиссией 4Motion можно заказать уже начиная с исполнения Trendline. Такая машина оснащается форсированным до 150 л.с. 1,4-литровым турбомотором и механической коробкой, и обойдется в 1 659 000 рублей. Прием заказов на новый Tiguan уже открыт, «живые» экземпляры появятся в салонах дилеров ближе к февралю.