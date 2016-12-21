Объявлены сроки появления нового BMW X3

Закамуфлированную машину не раз уже замечали на дорожных тестах, а также на Северной петле Нюрбургринга. Недавно порталу BMW Blog, который ссылается на свои внутренние источники, стали известны новые детали. Новое поколение среднеразмерного кроссовера BMW будет построено на модульной платформе CLAR, как модели 5-й и 7-й серий. В конструкции Х3 будет использовано больше алюминия и высокопрочных сталей. Поэтому, даже несмотря на возможное увеличение габаритов, автомобиль станет легче.

В качестве силовых агрегатов машина получит наддувные четырех- и шестицилиндровые бензиновые и дизельные агрегаты. Интересно, что модель может выйти сразу в двух «заряженных» версиях. Помимо Х3 M40i с 360-сильным агрегатом мы увидим и полноценную X3M в 422 л.с. Оба автомобиля будут оснащены одним и тем же двигателем от BMW M3 с разной степенью форсировки.

Официальных данных касательно премьеры нового Х3 пока нет, так что остается ждать августа следующего года.