Cтартовали продажи кроссовера Honda CR-V нового поколения

Если верить представителям компании, то наша страна станет второй после США, где начнутся продажи популярного кроссовера, который слегка вырос в габаритах и явно похорошел. Экстерьер стал более агрессивным благодаря вытянутой решетке радиатора, полностью светодиодной оптике и скошенной подоконной линии.

Внутри будущих владельцев наверняка порадуют цифровая панель приборов и иной формы торпедо. Вот только в отличие от американцев, которым достался новый 1,5-литровый турбомотор мощностью 190 сил, россиянам о нем можно не мечтать. У нас по-прежнему будут продаваться машины с атмосферными движками рабочим объемом 2,0 и 2,4 литра. Коробка передач — безальтернативный вариатор.