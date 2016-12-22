Cтартовали продажи кроссовера Honda CR-V нового поколения

Фото: Honda
Дилеры японской марки объявили о начале приема заказов на новое поколение кроссовера Honda CR-V. Правда, речь пока идет лишь о продажах на североамериканском рынке. В Россию автомобиль приедет только к середине следующего года.

Мирон Горин

Если верить представителям компании, то наша страна станет второй после США, где начнутся продажи популярного кроссовера, который слегка вырос в габаритах и явно похорошел. Экстерьер стал более агрессивным благодаря вытянутой решетке радиатора, полностью светодиодной оптике и скошенной подоконной линии.

Внутри будущих владельцев наверняка порадуют цифровая панель приборов и иной формы торпедо. Вот только в отличие от американцев, которым достался новый 1,5-литровый турбомотор мощностью 190 сил, россиянам о нем можно не мечтать. У нас по-прежнему будут продаваться машины с атмосферными движками рабочим объемом 2,0 и 2,4 литра. Коробка передач — безальтернативный вариатор.

Уже в базе кроссовер оснащен полным электропакетом, обогревом лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей и электронным стояночным тормозом. Более дорогие версии похвастают наличием системы мониторинга слепых зон, функциями бесключевого доступа в салон и запуска мотора с кнопки.

В США новинку можно купить минимум за 24 945 долларов, что в переводе на наши деньги составляет около 1 520 000 рублей. Правда, нет никаких сомнений в том, что для России ценник на авто японцы перепишут отнюдь не в сторону покупателей.

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22 декабря 2016
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