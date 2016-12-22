Фотошпионы засекли «горячую» версию Mercedes-AMG GLC

Не успел портал «АвтоВзгляд» написать про спортивную версию Х3, как появилась новость о ее прямом конкуренте. Судя по шпионским снимкам, экстерьер AMG GLC 63 получит привычный для всех «горячих» моделей бренда набор опций. Это более агрессивные бамперы, расширенные колесные арки, оригинальные литые диски и пара сдвоенных патрубков выпускной системы.

Однако куда интереснее то, что скрыто от глаз под капотом новинки. Предполагается, что на серийную машину будут устанавливать четырехлитровую V-образную «восьмерку» с двойным турбонаддувом. Такой же мотор устанавливается на нынешние AMG C 63 и AMG Е 63, где его мощность доведена до 476 и 585 л.с. соответственно. Полные технические данные пока не обнародованы, но уже сейчас понятно, что автомобиль сможет навязать серьезную борьбу конкурентам.

В России среднеразмерный кроссовер GLC доступен в шести различных вариантах оснащения. Базовая комплектация с бензиновым мотором GLC 250 оценивается в 3 190 000 рублей, а дизельный GLC 220d стоит от 3 280 000 рублей. Все версии оснащены полноприводной трансмиссией 4Matic и 9-ступенчатым «автоматом».