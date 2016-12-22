Почему новый Renault Duster обречен на провал в России

В очередной раз иностранные СМИ, ссылаясь на собственные источники, растиражировали информацию о готовящемся к выходу в свет новом поколении Duster. Конечно, горячей новость не назвать, как, впрочем, и то, что таким бюджетным, как предшественник, этот кроссовер уже не будет. Ведь сменив поколение, автомобиль мало того, что получит более дорогие материалы отделки и расширенный список опций, так еще и станет больше в габаритах и обзаведется третьим рядом кресел, что — понятное дело — отразится на его цене.

Журналисты портала Autossegredos.com.br уверены, что семиместная машина сохранит прежнюю платформу, однако по данным портала «АвтоВзгляд», в основу свежей генерации ляжет модульная «тележка» CMF, уже знакомая нам по Nissan X-Trail и Qashqai. Среди прочих новшеств — вариатор, который придет на смену задумчивому и морально устаревшему четырехдиапазонному «автомату». С ним в паре будут работать все те же бензиновые движки объемом 1,6 и 2,0 литра.