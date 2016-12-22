Почему новый Renault Duster обречен на провал в России

Свежая генерация кроссовера Dacia Duster (в российской интерпретации — Renault Duster) поступит на европейский рынок в 2017 году. Правда, российским поклонникам модели на столь раннее ее появление рассчитывать не стоит. Более того: ажиотажа эта машина у нас не вызовет. И вот почему.

Вячеслав Василенко

В очередной раз иностранные СМИ, ссылаясь на собственные источники, растиражировали информацию о готовящемся к выходу в свет новом поколении Duster. Конечно, горячей новость не назвать, как, впрочем, и то, что таким бюджетным, как предшественник, этот кроссовер уже не будет. Ведь сменив поколение, автомобиль мало того, что получит более дорогие материалы отделки и расширенный список опций, так еще и станет больше в габаритах и обзаведется третьим рядом кресел, что — понятное дело — отразится на его цене.

Журналисты портала Autossegredos.com.br уверены, что семиместная машина сохранит прежнюю платформу, однако по данным портала «АвтоВзгляд», в основу свежей генерации ляжет модульная «тележка» CMF, уже знакомая нам по Nissan X-Trail и Qashqai. Среди прочих новшеств — вариатор, который придет на смену задумчивому и морально устаревшему четырехдиапазонному «автомату». С ним в паре будут работать все те же бензиновые движки объемом 1,6 и 2,0 литра.

Как нетрудно догадаться, трехрядный «паркетник», планирующий играть в другом сегменте, под бюджетный ценовой диапазон уже никак не попадет. Поэтому самая продаваемая модель Renault на нашем рынке, по совместительству являющаяся бестселлером в сегменте SUV, рискует быстро потерять лидирующие позиции.

Впрочем, до 2018 года — у нас новинка появится годом позже — производитель еще не раз может изменить свои планы относительно российских спецификаций. Решение отказаться от выпуска пятиместной версии авто официально еще не подтверждено. Ну, а на худой конец, в арсенале альянса Renault-Nissan имеется брат-близнец Nissan Terrano, который в случае удорожания «Дастера» станет неплохой альтернативой. Быть может, ради стимуляции продаж последнего все это и делается?

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22 декабря 2016
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