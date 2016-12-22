Представлен кроссовер Audi Q8

Серийная версия Audi Q8 займет свое место рядом с BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe. В ходе интервью немецким журналистам шеф-дизайнер Audi Марк Лихте поделился скетчами концепта, на которых отчетливо виден купеобразный силуэт будущего кроссовера. Главный художник Audi никак не комментирует дату появления серийной модели, но можно предположить, что это произойдет в 2018 году.
Наконец-то Аudi решилась познакомить публику с прообразом купеобразного кроссовера — уже в металле. Концепт модели покажут в январе будущего года на автосалоне в Детройте.
Первые слухи о кроссовере Q8 появились еще в 2014 году. Тогда руководство компании утвердило план по разработке новой модели. Чуть позже стало известно, что машина получит модульную платформу MLB-Evo, на которой построены Porsche Cayenne, Audi Q7 и Bentley Bentayga. Помимо бензиновых и дизельных версий в Audi намерены создать гибридную модификацию кроссовера. И, судя по надписи на переднем бампере прототипа, именно она дебютирует в следующем месяце на американском автошоу.
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