Представлен кроссовер Audi Q8

Первые слухи о кроссовере Q8 появились еще в 2014 году. Тогда руководство компании утвердило план по разработке новой модели. Чуть позже стало известно, что машина получит модульную платформу MLB-Evo, на которой построены Porsche Cayenne, Audi Q7 и Bentley Bentayga. Помимо бензиновых и дизельных версий в Audi намерены создать гибридную модификацию кроссовера. И, судя по надписи на переднем бампере прототипа, именно она дебютирует в следующем месяце на американском автошоу.