Зачем Haval открывает в России новые дилерские центры

Представители компании, по крайнем мере, заявляют именно так: в будущем году дилерские центры откроются в девяти городах России: в Нижнем Новгороде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Воронеже, Тольятти, Уфе, Екатеринбурге, Казани и второй салон Москве. Наполеоновские планы делают честь руководству ООО «Хавейл Мотор Рус», однако заставляют немного задуматься: ведь автоцентр построить — это, как известно, не ешака купить. При том, что продукции Haval в России было за 10 месяцев 2016 года продано всего 720 экземпляров, рассчитывать на серьезный интерес со стороны российских покупателей марке пока не приходится. Сомнения в успехе китайского производителя только усиливаются при взгляде на прайс-лист, где обозначена цена самой бюджетной его модели в самой небогатой комплектации — 939 900 рублей.

Впрочем, может быть именно по этой причине Haval не собирается взваливать все расходы по построению дилерской сети на себя, предпочитая поделиться финансовыми рисками с партнерами, которые и будут в исключительном порядке заниматься реализацией автомобилей и автозапчастей. Более того, свой собственный центр на Аминьевском шоссе в Москве компания планирует закрыть. Это была первая официальная точка продаж автомобилей Haval в России. И, видимо, последняя.